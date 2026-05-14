La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del EMSUR, informó que durante el primer cuatrimestre del año alcanzó un 73% de respuesta en la resolución de reclamos relacionados con microbasurales, recolección de residuos e higiene urbana en distintos sectores de la ciudad.

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Según los registros del ente, entre enero y abril se recibieron 23.357 reclamos a través de distintos canales de comunicación. Del total, 18.811 correspondieron a pedidos de saneamiento de microbasurales y montículos dispuestos de manera indebida en la vía pública, lo que representa el 80% de las solicitudes recibidas.

En ese marco, el organismo municipal detalló que 13.705 reclamos fueron resueltos satisfactoriamente. Las tareas son llevadas adelante por las áreas de Higiene Urbana y Prestaciones Privadas del EMSUR, esta última encargada de supervisar el servicio que presta la empresa 9 de Julio.

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Para atender la demanda, el ente dispone de 16 camiones almejeros con cuadrilla, dos motopalas, cinco camiones entre cargadores y compactadores, y dos camiones batea. Estos recursos se destinan principalmente al saneamiento de microbasurales y a la recolección de restos de poda en distintos puntos de Mar del Plata.

A ese esquema se suman la recolección domiciliaria, las barredoras mecánicas, el camión vactor utilizado para hidrolavado de espacios públicos y las cuadrillas de barrido manual que trabajan en zonas de mayor circulación.

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Durante la temporada de verano, el EMSUR reforzó los servicios de higiene urbana para acompañar el aumento de la actividad comercial, turística e industrial. Los operativos se intensificaron en corredores gastronómicos como Alem, Güemes, Constitución y el microcentro, especialmente durante fines de semana y feriados.

También se dispusieron cuadrillas de limpieza manual en plazas fundacionales y espacios verdes con mayor afluencia de vecinos y visitantes, con el objetivo de sostener el orden y la limpieza en los puntos más transitados de la ciudad.

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