El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante una puesta en valor integral de la Plaza 9 de Julio, mediante un operativo de mantenimiento y prevención realizado en el predio ubicado entre Remedios de Escalada, Estado de Israel, 11 de Septiembre y Balcarce.

Ads

Los trabajos comprendieron el corte de pasto en la totalidad del espacio verde, tanto en los canteros centrales como en los contornos del predio. En el sector recreativo, las cuadrillas municipales repararon y pusieron en condiciones las hamacas y los juegos saludables que se encontraban deteriorados.

Además, el personal del Ente intervino sobre árboles que presentaban ramas quebradas o estaban secos, con el objetivo de prevenir posibles incidentes. A partir de solicitudes realizadas por vecinos del barrio, también se efectuó un despeje de arbustos en sectores puntuales para mejorar la visibilidad y evitar que personas puedan ocultarse en esas áreas.

Ads

Puede interesarte

Ads