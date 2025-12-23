En su paso por El Marplatense, Tomás Rodríguez contó la historia del emprendimiento que le cambió la vida y se instaló en los vestuarios del fútbol argentino.

El emprendimiento creado por Tomás Rodríguez, nació casi sin plan previo, pero con una idea clara que se fue construyendo paso a paso: personalizar un objeto irremplazable para los argentinos.



El nombre de la marca tiene una historia personal. “Surge por mi nombre. Poca gente lo sabe, incluso amigos míos todavía van cayendo con el correr de los años”, contó el fundador de la marca, que transformó ese detalle íntimo en una identidad.

Durante la pandemia, la inquietud de crear algo propio fue tomando forma. Primero aparecieron tablas de asado, cuchillos y copas, siempre vinculados a la personalización. Pero el mate terminó imponiéndose casi naturalmente. “En Argentina es irreemplazable”, afirmó Rodríguez.



Los primeros mates quedaron en manos de amigos, hasta que el boca en boca y las redes sociales hicieron lo suyo. El gran punto de inflexión llegó en plena pandemia, cuando Esteban Andrada, por entonces arquero de Boca Juniors, se contactó para tener uno. Aquel envío, que funcionó como uno de los primeros canjes cuando todavía no estaban naturalizados, marcó el inicio de un vínculo fuerte con el mundo del fútbol. “Ahí fue que nació todo”, recordó.

Desde entonces, se consolidó en ese nicho. Un jugador mostraba el mate en un vestuario, otro lo subía a Instagram y la red se agrandaba. “Se fue dando así, se generó una red enorme”, dijo Tomás.



El momento más emblemático llegó en 2022, antes del Mundial de Qatar: Lionel Messi recibió su mate. Primero fue uno enviado a la concentración en Ezeiza, del que solo llegaron mensajes privados confirmando que le había encantado. Meses después, en la previa al Mundial, la marca envió 60 mates al plantel, y el primero en la lista fue Messi. “No son muchas las marcas que llegan a Messi. El círculo es muy chico y es muy difícil llegar. Lo mejor de todo son las puertas que abre”, destacó.



Toro nació literalmente en la mesa del living de la casa de Tomás y durante los primeros años se enfocó 100% en el e-commerce. Con el tiempo, el crecimiento fue impactante: oficina, estructura más grande y finalmente un local a la calle en Güemes, inaugurado en junio. Hoy, el emprendimiento genera puestos de trabajo en la ciudad.

“Me encanta emprender en Argentina. Tiene su magia. Te desarrolla como emprendedor”, aseguró Rodríguez, que no esquiva el riesgo y apuesta a seguir creciendo.



Los planes a futuro apuntan a consolidar el emprendimiento como una marca integral: no solo mates, sino también materas, termos, bombillas, yerberas personalizadas y productos para el mate.



Y aunque ya llegó a Messi y al mundo del fútbol internacional, la identidad y las expectativas siguen siendo claras: “De Mar del Plata al mundo”.

