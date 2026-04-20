A través de sus redes sociales, la conductora compartió un sentido mensaje para despedir al reconocido actor y destacar su trayectoria.

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“Qué tristeza tan grande, se nos fue Beto Brandoni, un grande, un actor maravilloso, que toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo”, escribió Susana en una historia de Instagram.



Además, remarcó la importancia artística de Brandoni y aseguró que “hemos perdido un irrepetible”. También recordó haber compartido trabajo con él en la película Esa maldita costilla y destacó que tuvo la oportunidad de verlo en muchas de sus obras de teatro.

Para cerrar, la conductora expresó todo su cariño con una despedida cargada de emoción: “Te extrañaremos siempre, Beto querido. Descansá en paz”.





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