El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realizó en Villa Victoria un acto de reconocimiento a instituciones deportivas y atletas marplatenses. Durante la ceremonia se resaltaron los diferentes eslabones que hacen posible el desarrollo del deporte en la ciudad y se confirmó la entrega de becas para deportistas que cumplen con los requisitos pertinentes.

En este marco, se distinguió a las entidades y organizadores de eventos que, con dedicación y visión, construyeron un calendario de actividades durante 2025. Su labor promovió el deporte y fortaleció la identidad, la participación y el sentido de comunidad en Mar del Plata.

Entre las instituciones reconocidas se encontraron: Área Naval Atlántica, Asociación Argentina de Remeros Aficionados, Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguro, Club Empleados de Comercio, Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, MDQ 06 Hockey Club, Newberry Athletic FC, Asociación Marplatense de Kayak, APAND, Asociación Marplatense de Bodyboard, Asociación Argentina de Botes Dragón, Asociación Atlántica de Balonmano.

También la Asociación Bonaerense Centro de Karate, Asociación Civil Alambreman, Palestra, Asociación de Futbol Vóley Argentina, Asociación de Tenis de Veteranas de Mar del Plata, Asociación Jugadores de Pádel, Asociación Marplatense de Voleibol, Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, Asociación Surf Argentina, Club Atlantis, Centro Naval Mar del Plata, Clínica 25 de Mayo, Club Atlético Independiente Mar del Plata, Club Atlético Nación, Club Atlético Once Unidos, Club Atlético River Plate Mar del Plata.

Otras instituciones fueron Club Atlético Urquiza, Club Deportivo Norte, Club Náutico Mar del Plata, Club Universitario Mar del Plata, Colegio Don Bosco, Agrupación de Papi Fútbol y Mami Vóley del Colegio Marista Peralta Ramos, Comisión Municipal de Boxeo, M2O Master Open Series, Escuela Argentina Marcha Nórdica, Federación Marplatense de Ajedrez, Federación Atlántica de Tenis, Federación Marplatense de Atletismo, Centro de Estudios Digestivos.

La lista se completó con Hospital Privado de Comunidad, Grupo Batán Bike, Sporting Club, Instituto de Formación del Club Atlético Quilmes, INTEGRA SPORTS, M2R S.A., MDQ Le Sports S.A., Mutti Eventos S.A., ONG Travesía por Mogotes, Prefectura Naval Argentina, Sindicato de Guardavidas y Afines, Sportsfacilities S.R.L., Gabriel Monzón Promotor, Thomas Nahuel Ordas Promotor, Universidad Nacional de Mar del Plata, Unión de Rugby Mar del Plata, Instituto Radiológico, Unidad de Cardiología Clínica, ASDEMAR, DAR SALUD, ONG Guías a la Par, Rotary Club y Liga Marplatense de Fútbol.

Durante el acto se anunció la entrega de becas diferenciadas en tres categorías: básicas, para deportistas en desarrollo destacados por sus asociaciones; superiores, para atletas con logros nacionales; y de excelencia, para quienes representan a Mar del Plata en competencias internacionales.

Asimismo, se reconoció a las instituciones que colaboraron con el Programa de Vinculación Deportiva, promovido por el área Deporte Federado y Acontecimientos Programados. Las entidades distinguidas fueron el Club Atlético Kimberley, Club Atlético El Cañón, Club Sporting Mar del Plata, Club Atlantis, Club Atlético Alvarado, Club Atlético Unión de Mar del Plata, Club Deportivo Al Ver Verás, Club Deportivo General Mitre, Club Atlético Independiente Mar del Plata, IAE Club y la Secretaría de Educación de General Pueyrredon.

En el reconocimiento estuvieron presentes Sebastián D’Andrea, presidente del EMDER; Alejandra Urquía, directora General de Política Deportiva; autoridades de instituciones deportivas, organizadores de eventos y miembros del Consejo Asesor.