La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), llevará adelante este sábado 30 de mayo una serie de actividades deportivas gratuitas destinadas a personas de diferentes edades, en el marco de su programa de promoción del deporte y la actividad física.

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Una de las principales propuestas será el Maratón de Gimnasias para adultos, que se realizará entre las 8 y las 12 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, ubicado en Albert Einstein 1502. La actividad convocará a participantes de las clases barriales de pilates, entrenamiento funcional, zumba y yoga. Además, durante la jornada habrá caminatas y actividades lúdicas cognitivas.

Por otra parte, el Club Atlético Peñarol, en Garay 2524, será sede de un encuentro de escuelas de básquet destinado a chicos y chicas de las categorías Mini y Pre Mini, de entre 7 y 10 años. La actividad se desarrollará de 9 a 11 y contará con la participación de la institución anfitriona y de alumnos que practican este deporte en los polideportivos y escuelas barriales del municipio.

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La programación continuará por la tarde en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, donde desde las 15 se llevará a cabo una nueva edición de la Posta Americana de natación para adultos. La propuesta reunirá a usuarios de los polideportivos barriales y del Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, además de representantes de clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Según informaron desde la organización, ya está confirmada la presencia de equipos del Club Once Unidos, IAE Club, Honu Beach y el natatorio de Empleados de Comercio. Para esta competencia recreativa se espera la participación de más de 120 nadadores.

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Desde el EMDER destacaron que estas iniciativas buscan fomentar hábitos saludables, promover la integración a través del deporte y generar espacios de encuentro para vecinos de todas las edades.

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