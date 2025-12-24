La Municipalidad informó que la Playa Deportiva del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), ubicada en Varese, funciona todos los días de 08:00 a 20:00 y ofrece de manera gratuita canchas de fútbol, vóley, handball y tenis sobre la arena, además de una variada agenda de actividades recreativas y deportivas durante enero y febrero.

A lo largo de la temporada se desarrollarán competiciones oficiales, clínicas, clases y eventos abiertos tanto para marplatenses como para turistas, con acceso libre y sin costo. La propuesta busca promover el deporte y la recreación en un espacio público consolidado como punto de encuentro durante el verano.

Con cupo completo para enero, comienzan la Escuela de Surf, Funcional Kids y el Programa Guardavidas Junior, tres iniciativas destacadas coordinadas por Deporte Social, Deportes Barriales y el Instituto Arístides Hernández. La inscripción para participar en febrero abrirá el 15 de enero.

Asimismo, durante enero y febrero se dictarán clases gratuitas de gimnasia para adultos, zumba, yoga y ajedrez, entre otras actividades que complementan la oferta deportiva y recreativa disponible en la playa.

