Durante una entrevista en Radio Mitre, el diplomático destacó que el evento permitió reunir a más de 400 inversores internacionales, además de representantes del sector público y privado, en un espacio orientado a promover oportunidades de inversión en Argentina. Según explicó, se trata de un ámbito de diálogo que busca posicionar al país como un destino atractivo para proyectos de gran escala.

Ads

Oxenford destacó que en el marco del encuentro se anunciaron compromisos de inversión por más de 17.000 millones de dólares por parte de empresas internacionales. Aunque aclaró que el objetivo central del evento no era cerrar negocios de forma inmediata, sostuvo que la convocatoria funcionó como una plataforma para mostrar el potencial del país ante los mercados globales.

“Este evento tiene impacto en la prosperidad futura de los argentinos”, afirmó el embajador al referirse al alcance de la iniciativa, que buscó fortalecer el vínculo entre el mundo financiero internacional y los sectores productivos argentinos.

Ads

El encuentro fue organizado para presentar a Argentina como una economía con oportunidades en áreas estratégicas como energía, minería, infraestructura y tecnología. La mayoría de los participantes, explicó el diplomático, provenían del sector privado, que representó alrededor del 95% de los asistentes.

Argentina Week se desarrolló en medio de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, donde el Gobierno nacional buscó atraer capital extranjero y consolidar vínculos con inversores internacionales interesados en proyectos en el país.

Ads

Desde la embajada argentina destacaron que este tipo de iniciativas apuntan a mejorar la inserción del país en los mercados globales y a generar condiciones para nuevas inversiones que puedan traducirse en crecimiento económico y desarrollo a mediano plazo.