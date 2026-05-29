Cada 29 de mayo se recuerda la creación del Ejército Argentino, dispuesta por la Primera Junta en 1810, pocos días después de la Revolución de Mayo. A lo largo de más de dos siglos, la fuerza participó en algunos de los momentos más importantes de la historia nacional y fue adaptando su estructura a las necesidades de cada época.

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En el marco de esta fecha, el Ejército pone el acento en el proceso de modernización que lleva adelante para fortalecer sus capacidades operativas. Entre los principales objetivos se encuentran la incorporación de nuevas tecnologías, la renovación de vehículos y equipamiento, la mejora de la infraestructura militar y la formación permanente de su personal.

Desde la fuerza también remarcan el papel que cumplen sus efectivos más allá de las tareas estrictamente vinculadas a la defensa. En los últimos años, el Ejército tuvo una participación activa en operativos de asistencia ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias, además de colaborar en acciones logísticas y humanitarias en distintos puntos del país.

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Las autoridades destacan que estos 216 años encuentran a la institución atravesando una etapa de actualización y fortalecimiento, con la intención de contar con herramientas acordes a los desafíos actuales y continuar prestando servicio tanto en la protección del territorio nacional como en situaciones que requieran apoyo a la población.

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