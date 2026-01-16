El gobierno municipal solicitó por cuarta vez una extensión del plazo para elevar el proyecto de Presupuesto ante el Concejo Deliberante. En esta oportunidad, el Ejecutivo pidió tiempo hasta el próximo 29 de enero, luego de no cumplir con los plazos originalmente establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Ads

Puede interesarte

El vencimiento inicial para la presentación del Presupuesto era el 31 de octubre. El intendente Guillermo Montenegro, antes de asumir su banca como senador provincial y tomar licencia, había requerido dos prórrogas consecutivas, primero hasta el 30 de noviembre y luego hasta el 31 de diciembre. Su reemplazante, Agustín Neme, continuó con la misma dinámica y volvió a solicitar una extensión.

Desde el Ejecutivo sostienen que el retraso responde a la necesidad de encontrar alternativas que permitan elaborar un Presupuesto sin déficit, en un escenario económico complejo que golpea las finanzas municipales. A esto se suma la postura de La Libertad Avanza, socio clave del PRO en el gobierno local, que anticipó que no acompañará un proyecto con desequilibrio fiscal ni con fuertes aumentos de tasas.

Ads

La falta de consenso político mantiene al municipio funcionando con el Presupuesto 2025 prorrogado, situación que obliga a utilizar fondos afectados para afrontar gastos corrientes, como el pago de salarios. De hecho, la semana pasada los haberes volvieron a abonarse de manera escalonada, con un tope inicial de dos millones de pesos por trabajador.

La nueva prórroga se conoció pocos días después de la oficialización del acuerdo salarial con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que incluye recomposiciones por inflación, adicionales trimestrales y el reencasillamiento de mil empleados. En paralelo, Obras Sanitarias también solicitó plazo hasta el 29 de enero para presentar su propio presupuesto.

Ads