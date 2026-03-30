El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo que suspendió la aplicación de varios artículos de la reforma laboral, luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por sectores sindicales.

Ads

La resolución judicial, dictada por un juzgado federal, dispuso frenar de manera provisoria algunos puntos de la ley al considerar que podrían generar efectos inmediatos sobre los convenios colectivos y el sistema de aportes gremiales.

Ante este escenario, desde el oficialismo sostienen que la reforma es clave para modernizar el mercado laboral y anticiparon que recurrirán la decisión para que sea revisada por instancias superiores.

Ads

Puede interesarte

El fallo tiene carácter temporal y no resuelve la cuestión de fondo, pero obliga al Estado a abstenerse de aplicar los artículos alcanzados mientras se desarrolla el proceso judicial.

La disputa se da en medio de un fuerte debate entre el Gobierno y los gremios, que cuestionan varios aspectos de la reforma por considerar que afectan derechos laborales y el financiamiento sindical.

Ads

Con la apelación, el Ejecutivo buscará que se levante la suspensión y avanzar con la implementación plena de la normativa.