El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que incluye nuevas partidas para financiar el plan de retiros voluntarios en la ANSES y reforzar fondos destinados al pago de obligaciones previsionales.

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La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los principales cambios, el Ejecutivo amplió en 500 mil millones de pesos el monto destinado al pago de sentencias judiciales y acuerdos previsionales, elevando el total autorizado a 712.288 millones de pesos. Según se indicó oficialmente, la medida apunta a cubrir retroactivos vinculados a reajustes de haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino.

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Además, el Gobierno incorporó fondos específicos para sostener el denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca” destinado al personal de la ANSES, una iniciativa lanzada en marzo que busca reducir la planta del organismo mediante acuerdos de desvinculación.

El esquema contempla indemnizaciones equivalentes al 90% de un sueldo por cada año trabajado, con un tope de 24 haberes brutos. También establece condiciones para adherirse al programa, como no mantener litigios pendientes contra el Estado nacional.

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La reasignación presupuestaria se da en paralelo a un recorte de partidas en distintas áreas de la administración pública nacional, dentro de la estrategia oficial para sostener el superávit fiscal comprometido por el Gobierno.

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