El reconocido actor argentino Roly Serrano confirmó en el programa “Otro día Perdido” su dura historia de supervivencia, detallando que vivió en la calle desde los 13 hasta casi los 15 años.

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“Viví en la calle y comí cartón para calmar el dolor de estómago. Mucha gente me dio una mano en el momento en que más la necesitaba” expresó el actor.



Roly sufrió una niñez marcada por la violencia doméstica y los maltratos físicos de sus tíos, quienes lo usaban como criado tras separarlo de su madre. Por ese motivo, decidió huir de ese entorno abusivo a los 13 años, prefiriendo la vulnerabilidad de la vía pública antes que los castigos familiares.



Destacó que, a pesar de la extrema pobreza, buscaba ganarse el sustento ayudando a los vecinos a cambio de comida en lugar de pedir limosna.



Sus primeros contactos con la actuación surgieron en esa época como un mecanismo de defensa psicológico para evadir su dura realidad.

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