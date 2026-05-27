Sol Carrera, hija de Silvia Nancy González, expuso ante la Comisión de Salud del Concejo Deliberante de Mar del Plata las graves irregularidades y la presunta negligencia que, según denunció, sufrió su madre durante su internación tras un infarto. La mujer de 56 años falleció luego de atravesar una serie de derivaciones frustradas, demoras y deficiencias en la atención vinculadas a IOMA.

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“El 27 de abril mi mamá sufrió un infarto. Nosotros la trasladamos al Hospital Regional, donde la respaldaron, la recuperaron y la salvaron. Pero después nos dijeron que, como tenía obra social, no podía quedarse”, relató Sol durante su intervención. Según explicó, desde el hospital público les informaron que no había camas disponibles en unidad coronaria y la primera opción de derivación fue a Berisso, a más de 350 kilómetros de distancia.

La familia rechazó inicialmente ese traslado por la gravedad del cuadro y la distancia. “Al otro día me llamaron y me dijeron que si no iba a Berisso la iban a trasladar al Sanatorio Avenida”, recordó. Allí, aseguró, comenzó un verdadero “infierno”. “No podía creer que la entrada de emergencia fuera un garage. Me atendió una médica que me hacía preguntas sobre depresión cuando mi mamá había tenido un infarto”, cuestionó.

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En su testimonio, Sol también apuntó contra las condiciones de internación y la falta de atención médica adecuada. “Siempre era el mismo médico, hablaba en un lenguaje coloquial y le decía lo mismo a todos los pacientes. No tenían terapia intensiva, era una habitación con varias camas”, afirmó. Además, denunció que la clínica nunca habría solicitado una ambulancia para estudios y que la familia debió afrontar gastos particulares mientras el estado de salud de Silvia empeoraba.

“El miércoles la encontré sentada en una cama, sin monitoreo, con la vía salida y llena de sangre. Me mentían y la atención era malísima. En la causa figuran fotos”, sostuvo entre lágrimas. Según contó, llegó a pedirle desesperadamente a los médicos que retiraran a su madre del lugar. “Me dijeron que le llevara comida”, agregó. La familia continúa impulsando denuncias judiciales y adelantó que seguirá recorriendo fiscalías para exigir respuestas por lo ocurrido.

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