El caso por el crimen de Martín Mora Negretti volvió a generar conmoción tras conocerse la condena a 25 años de prisión para Julio César Bibbó, señalado como responsable del homicidio de Martín y de la tentativa de asesinato de Bruno Valle. Luego del fallo, el padre de la víctima, Luis Mora Negretti, expresó su profunda disconformidad con la decisión judicial.

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“Lo único que me llevo es la sensación de una condena injusta”, afirmó, visiblemente afectado, al referirse a la resolución del Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata. El hombre sostuvo que esperaba una pena mayor y cuestionó el criterio aplicado por los jueces al momento de dictar sentencia.

En la misma línea, apuntó contra lo que definió como una mirada “garantista” dentro del sistema judicial: “Son 25 años, pero bueno, tengo que allanarme a todo eso”, señaló, aunque remarcó que tanto la fiscalía como la querella avanzarán con una apelación.

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Desde la acusación también manifestaron su sorpresa por el fallo. El fiscal y el abogado querellante indicaron que ya dejaron planteada la reserva para recurrir ante el Tribunal de Casación bonaerense. Consideran que el hecho debía ser encuadrado como homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lo que hubiera derivado en una pena más severa.

Además, remarcaron la contradicción con otra sentencia reciente vinculada al mismo caso: días atrás, un jurado popular había condenado a Marilyn Brisa Vera González, pareja de Bibbó, a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía.

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Mientras avanza el proceso de apelación, la familia de Martín insiste en que la condena no refleja la gravedad del hecho. “Es una sentencia que no esperaba”, reiteró su padre, quien ahora deposita sus expectativas en una revisión judicial que modifique el fallo.

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