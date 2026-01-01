En diciembre del 2024 empezó a circular la primera información que retrataba un problema: el club Alvarado buscaba mediante asambleas a los representantes en los principales cargos de la Comisión Directiva. Pocos nombres asomaban como posibles encargados de comandar el fútbol profesional, el entrenador Gabriel Gómez dejaba su cargo y el 2025 venía esquivo antes de nacer.

Con la apuesta local, dado a la elección de Piki Matteo como DT, parecía clarificarse el panorama dentro de la austeridad del presupuesto. Pero la irregularidad en los resultados terminó con la despedida del director técnico marplatense quien, ya sin su puesto laboral, dijo que al equipo lo manejaba una empresa externa a la institución deportiva.

La caída pasó por un tobogán imparable. Pablo Quatrocchi agarró el mando pero solamente dirigió 11 partidos hasta su despedida y Marcelo Vázquez se hizo cargo con su estilo explosivo. Al principio, contagió e impulsó a todos a ir para adelante. Pero después se enredó en su verborragia: disparó contra los arbitrajes, puso en duda la honestidad de los competidores y se terminaron las palabras: la derrota 5 a 0 en cancha de Arsenal decretó el triste descenso al Federal A.

Siempre es doloroso perder la categoría y nunca se espera que suceda. Acá, todo se acentuó a la velocidad de un año tan cargado de información como confuso. La falta de dirigentes, los más de 20 refuerzos, tres entrenadores y un equipo que no pudo oponerse al destino impostergable. En un año, en este 2025, Alvarado terminó con seis temporadas en la segunda categoría del fútbol argentino y más años todavía de trabajo sostenido para pertenecer a la privilegiada divisional.

Ahora, deberá concentrarse en lo más importante. Reordenarse institucionalmente, porque mediante asambleas intentará que no pase lo mismo que en el 2025. Ya tiene nuevo entrenador, Pablo Martel (ex Güemes de Santiago del Estero y ganador de tres ascensos a la Primera Nacional) fue la opción que sedujo para recuperar lo perdido en el terreno deportivo. No jugará en el Minella y busca cancha en Mar del Plata. Donde juegue, su gente acompañará y para volver a ser en el fútbol, necesita del apoyo dirigencial.

