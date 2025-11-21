En un comienzo errático para ambos, Quilmes se escapó gracias a Santiago Ludueña, que anotó los primeros 9 puntos de su equipo con el que el tricolor puso el marcador 9-3. Unión se mostraba falto de confianza, tardó en anotar, y el Cervecero aprovechó un parcial de 7-0 para establecer una diferencia de 16-6.

La pasividad defensiva de Quilmes hizo que el local se recuperara, y con una racha de 11-0 pase por primera vez al frente 17-16. El primer cuarto terminaría 21-20 a favor del visitante tras un triple sobre la chicharra de Carneglia.

En el segundo chico la paridad fue absoluta. Guillermo Navarro se puso la ropa de líder para el Quincho anotando 10 puntos y repartiendo una asistencia para que la ofensiva unionista se sostuviera ante un rival que venía demostrando credenciales defensivas en sus primeros dos juegos.

Juani De la Fuente y Alderete tiraron del carro con 8 y 7 puntos, respectivamente, La buena efectividad (50%) equilibró el mal desempeño defensivo para los de Bianchelli, y el primer tiempo terminaría 41-40 para el Tricolor.

Si bien el complemento arrancó lento y confuso, con Quilmes en 1/9 de cancha y Unión 3/7, con el desarrollo se volvió emocionante. El local no claudicaba ante el despliegue de todas las armas ofensivas por parte del Cervecero, que retomó la ventaja (52-48) con 8 tantos consecutivos de De la Fuente. Pero el Quincho no perdió la concentración, encontró un triple de Flossi y solo se fue un punto abajo al último descanso: 55-56.

En los 10 minutos finales, por primera vez en la noche se pudo ver en cancha la diferencia entre ambos planteles. Con un parcial de 18-1, teniendo en cuenta el final del tercer período y el inicio del cuarto, Quilmes sacó la máxima luz lapidaria (69-56) con 5:01 por jugarse.

Unión recién encontró su primer tiro de cancha en la marca de 4:44 en las manos de Bellozas. Para ese momento, si bien matemáticamente el juego estaba vivo, el Tricolor era el dueño anímico. Una volcada de Moore terminó por sentenciar el juego y darle a Quilmes su tercera victoria consecutiva.