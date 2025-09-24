Los vecinos del barrio La Herradura tienen miedo. Las amenazas constantes ponen en vilo la seguridad de una familia que, pese a las reiteradas denuncias y pruebas presentadas, no encuentran una respuesta policial. El cuadro de violencia es sistematizado por una mujer con antecedentes policiales que vive en la zona.

Ads

En diálogo con El Marplatense los vecinos señalan que desde que la familia se mudó hace cuatro meses sufrieron piedrazos contra las viviendas, agresiones a las mascotas, y ataques directos a tres menores, de 17, 14 y 13 años, que incluyen cortes con cuchillo y golpes con piedras que, según los denunciantes, podrían haber provocado lesiones graves.

Puede interesarte

Los testimonios, reservados por seguridad, detallan que la situación alcanzó un punto crítico el fin de semana pasado: “al nene le cortó la mano con un cuchillo”, “a otra chica le tiraron una piedra casi en la cabeza”, y “amenazó de muerte a uno que pasa en bicicleta”.

Ads

Los familiares aseguran haber realizado “miles de denuncias” y presentar pruebas, audios y videos, pero que la respuesta policial fue insuficiente o descoordinada. “La policía viene pero le presta más atención a la otra parte que a las víctimas”, dijo una fuente vinculada a la familia.

“No podemos vivir, es día, noche, mañana, tarde; la persona está mal psicológicamente y tememos lo peor que le pueda pasar a los chicos”, afirmó un cercano de la familia, que pidió reserva de identidad. Añadieron además que las consecuencias no son solo físicas: la convivencia y la salud mental de los menores y sus padres están gravemente afectadas.

Ads

Puede interesarte

Los vecinos reclamaron medidas concretas: mayor presencia policial, medidas cautelares que garanticen la protección de la familia, y la intervención de las áreas de Niñez, Salud Mental y la Municipalidad para ofrecer protección y seguimiento.

Denunciaron también lentitud en los trámites y pastas administrativas que, aseguran, dejan a la familia expuesta mientras esperan que la causa avance. Los vecinos afirmaron que, si no hay medidas urgentes, continuarán reclamando hasta obtener protección efectiva: “somos gente sana y no vamos a permitir que una loca nos arruine la vida".