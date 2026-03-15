El domingo cierra el verano con 29° y riesgo de tormentas nocturnas en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada cálida con vientos del noreste por la tarde. Las precipitaciones quedan acotadas a la madrugada y la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo en Mar del Plata una temperatura máxima de 29° y una mínima de 20°.
La jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y mejorará hacia el mediodía, con condiciones favorables para la playa en el tramo final del verano.
Por la tarde se esperan vientos del noreste. La temperatura descenderá hacia la noche, cuando el SMN advierte sobre probabilidad de tormentas aisladas. La madrugada también registrará chaparrones antes del amanecer.
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