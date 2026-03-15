El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo en Mar del Plata una temperatura máxima de 29° y una mínima de 20°.

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La jornada tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana y mejorará hacia el mediodía, con condiciones favorables para la playa en el tramo final del verano.

Por la tarde se esperan vientos del noreste. La temperatura descenderá hacia la noche, cuando el SMN advierte sobre probabilidad de tormentas aisladas. La madrugada también registrará chaparrones antes del amanecer.

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