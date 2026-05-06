El dolor de Manu de GH por la muerte de su perra Ámbar
Gran Hermano vivió este martes uno de los momentos más emotivos de la edición luego de que la producción le mostrara a Manu un video para comunicarle el fallecimiento de su perra Ámbar, una golden retriever de seis años a la que estaba muy unido.
La mascota había tenido una presencia muy especial en la vida del participante, al punto de aparecer en fotos dentro de la casa y también en su video de presentación antes de ingresar al reality. Al recibir la noticia, Manu no pudo contener las lágrimas y se mostró completamente quebrado por la situación.
Muy angustiado, el participante lamentó no haber podido estar presente para despedirse de Ámbar y expresó el profundo dolor que siente por su pérdida. Tras el difícil momento, todos sus compañeros se acercaron para abrazarlo y contenerlo dentro de la casa.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX-yB7QOcok/
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