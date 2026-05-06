La mascota había tenido una presencia muy especial en la vida del participante, al punto de aparecer en fotos dentro de la casa y también en su video de presentación antes de ingresar al reality. Al recibir la noticia, Manu no pudo contener las lágrimas y se mostró completamente quebrado por la situación.

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Muy angustiado, el participante lamentó no haber podido estar presente para despedirse de Ámbar y expresó el profundo dolor que siente por su pérdida. Tras el difícil momento, todos sus compañeros se acercaron para abrazarlo y contenerlo dentro de la casa.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DX-yB7QOcok/

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