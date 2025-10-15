El tesoro de los EE.UU. volvió a comprar pesos en el mercado local y contuvo la suba del dólar oficial, que terminó la jornada en $1355 para la compra y $1405 para la venta, con un incremento $20 y 1,44 % con respecto al cierre de ayer.

En tanto el dólar libre en Mar del Plata concluyó la jornada en $1430 comprador y $1450 vendedor, con $30 de incremento en ambas puntas.

La Bolsa de Comercio tuvo un promedio positivo del 1,43% en las operaciones, lo que tranquilizó a los mercados tras la hecatombe generada ayer por los dichos del presidente norteamericano Donald Trump.

