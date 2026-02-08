Un ejemplar de la raza Dogo Argentino volvió a poner el nombre de la Argentina en lo más alto del mundo canino al imponerse en una de las competencias más reconocidas a nivel global. Toky Del Totoral, un perro nacido y criado en la provincia de Córdoba, se quedó con el título de “Mejor de la Raza” en la 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, un certamen con sede en Nueva York que reúne a los ejemplares más destacados de todo el planeta.

El triunfo de Toky no fue casualidad: consiguió destacarse entre competidores de elite gracias a su estructura física, movimiento armonioso y temperamento equilibrado, cualidades que lo diferenciaron ante los ojos de los jueces internacionales. Nacido en el reconocido criadero El Totoral, su carrera incluye distinciones en competencias locales y ahora el reconocimiento en el escenario más exigente de la cinofilia mundial.

Este logro representa un hito para la cría argentina, ya que demuestra la capacidad de los ejemplares locales para competir mano a mano con los mejores del mundo, y refuerza la posición del Dogo Argentino, la única raza originaria del país oficialmente reconocida por las federaciones caninas, como un referente global.

