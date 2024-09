Luego de las medidas de recorte en organismos estatales que planteó el gobierno de Javier Milei cuando asumió, continúan las preocupaciones e incertidumbres por numerosos contratos laborales que vencen su plazo y por los presupuestos para dichos.

Uno de ellos es el Conicet, el cual padeció algunos ceses de personal a principio de año y fuertes recortes presupuestarios. Ante esto, trabajadores y referentes del Consejo se reunieron con el titular del mismo, Daniel Salamone y plantearon cuáles son los problemas que padecen y necesitan respuesta.

Sobre esto, la investigadora del Conicet y delegada de ATE en el organismo, Cintia Rodrigo explicó a El Marplatense: "Tuvimos la posibilidad de encontrarnos con él en persona, algo que veníamos esperando y le entregamos un petitorio con una serie de puntos y sobre eso, tuvimos una respuesta puntual de cada uno. El primero tenía que ver con lo más urgente, la terminación de los contratos del personal, en donde planteamos continuidad laboral y él nos respondió que no están previstos más despidos y que esa era su posición frente a las autoridades de la Jefatura de Gabinete. Eso depende de como sea la negociación ante el Conicet pero en principio si el presidente del organismo nos dijo eso, nos vemos hacia una futura planta permanente porque es personal muy necesario. Fue una respuesta positiva".

"Luego también hablamos sobre el proceso de alta de los dos cargos de carrera de investigador y personal de apoyo. Esos son concursos que están ganados, algunos hace más de un año, y esas personas, alrededor de 400 de todo el país están esperando en un limbo burocrático la designación. Acá nos indicó que eso estaba previsto para normalizarse en un orden de mayor prioridad, a partir de octubre y en lo que resta del año", indicó.

"Y finalmente, el otro punto sobre el cual trabajamos tuvo que ver con el financiamiento y el presupuesto para proyectar investigaciones, salarios y otras cosas. En esto nos indicó que labraron una propuesta para el presupuesto del 2025 en donde se contemplaba el funcionamiento normal del organismo. No sabemos si eso significa algo en términos salariales pero por lo menos si que no estén paralizadas muchas áreas como ahora. Hay que ver finalmente que sucede pero ya que desde la sociedad del organismo tengamos algún tipo de respuesta en lo que reclamamos, nos pareció un saldo positivo", agregó.

En contraposición, la referente expresó: "En lo que no estuvimos de acuerdo, fue en que necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico nacional, una lanzada en el 2021. Él nos afirmó que le parece bien que haya financiamiento, no deja de ser una decisión del gobierno Nacional y no hay una necesidad de que se cumpla. Ese es un desacuerdo que ya tenemos con el presidente Milei, porque piensa que no hay que cumplir las leyes que no le convienen. Creemos que por lo menos Salamone tiene en su agenda algunas de las preocupaciones que poseemos. Ahora lo que resta es seguir estando presentes y atentos a que se cumplan esos anuncios que nos hizo el lunes".

"A nivel nacional hay 1200 personas que esperan por su renovación de contrato. Tuvimos algunos despidos en algunos puntos del país, algunos revirtieron como acá en Mar del Plata lo hicimos con tres pero son en total casi 30. Hubo un pedido de que se reduzca un 30% de la planta pero eso no fue acatado en los distintos lugares por un proceso de mucha resistencia y por eso se logró que se sostenga", concluyó Rodrigo.