La selección italiana no pudo clasificar a ninguna de las últimas dos Copas del Mundo y, para un país que supo tocar la gloria y ser de los mejores del planeta en el conteo histórico, es una preocupación y un alerta.

Las alarmas vuelven a sonar este año: si Italia no le gana 9 a 0 a Noruega, tendrá que ir a repechaje y corre el riesgo de no clasificar por tercera vez seguida al Mundial. Con el cambio de formato y un torneo de 48 selecciones, su entrenador se quejó porque en Sudamérica clasifican seis equipos sobre diez competidores.

"Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía... Definitivamente necesitamos revisar los criterios", dijo Genaro Gattuso. Y el Dibu Martínez, fiel a su estilo, le respondió.

“Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas... No saben lo que es Sudamérica”, respondió el marplatense Emiliano Martínez frente al micrófono de DSports. Se encendió la polémica y el Dibu no le va a escapar a la cuestión.

