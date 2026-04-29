Hace veinte años, una comedia dramática sobre el mundo de la alta costura se convirtió en un éxito de taquilla y la instalación de Anne Hathaway como estrella interplanetaria. Veinte años después El diablo viste a la moda tiene secuela y es el único estreno de la semana en cines de Mar del Plata, con los regresos de su director, David Frenkel, y su cuarteto de protagonistas: Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

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El diablo viste a la moda 2 dirigida por David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

-Miranda Priestly enfrenta el declive de las revistas impresas mientras se encamina hacia su jubilación. Su mayor obstáculo es Emily Charlton, su ex asistente y ahora ejecutiva rival, en una competencia feroz por los escasos ingresos publicitarios de la industria.

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