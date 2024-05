Aprender. De eso se trata la vida según Gerry Garbulsky, director de TED en español y organizador de TEDxRíodelaPlata, alguien que ha ido pasando de las ciencias duras a un interés en aspectos sociales y humanos. “Algo que aprendí de más grande es lo que significa aprender durante toda la vida”, reconoció este físico egresado de la UBA y recibido en ciencias de materiales del MIT.

Garbulsky hizo un doctorado en física de frontera, tratando de entender los misterios del universo. Y si bien eso le fascinó, con el tiempo descubrió que había respuestas que no iba a conseguir. “En el trabajo me había vuelto un experto en algo muy chiquito. Y me di cuenta de que soy un bicho un poco más social que eso, ya que me mueve el vínculo con las otras personas. Si me iba a especializar mucho en mi laburo iba a ser muy difícil conectar con la gente”, contó en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

A la vez que descubrió esto, reconoció que la física no era algo que le interesara hacer en el largo plazo. Por eso se metió en otras áreas hizo fotografía en blanco y negro, jugó ajedrez, fue consultor de negocios. El especialista consideró que los cambios le generaron “mucho vértigo y miedo” al comienzo, pero cuando avanzó se dio cuenta que “no sólo no pasa nada, sino que pasan muchas cosas buenas cuando uno cambia de ocupación. Me hice adicto en esto de dar saltos al costado”.

MEMORIA

Este camino, por lo tanto, lo llevó a Garbulsky a descubrir “lo que significa aprender durante toda la vida”. El científico explicó que a partir de los estudios de la neurociencia hoy se sabe que “los humanos tenemos la capacidad, el potencial, de seguir aprendiendo hasta el último día”.

Para Garbulsky hay dos razones para seguir aprendiendo: “La que es obvia, es porque el mundo está cambiando y si no seguimos aprendiendo quedamos obsoletos. La otra, que es menos obvia, y que me interesa más, es que el día que dejamos de aprender empezamos a morir. Porque de eso se trata la vida, de seguir aprendiendo. Cuando uno sigue aprendiendo se siente vivo y está vivo literalmente. Y como hoy sabemos que podemos hacerlo, qué mejor que desarrollar las herramientas y juntarse con gente que te ayude a hacerlo”.

Gerry Garbulsky resaltó lo importante de “ensanchar la vida”.

El director de TED en español consideró en relación al aprendizaje y la memoria que hay una metáfora, la de la mente como una computadora, que “en algunos aspectos funciona y en otros fracasa mal”. Y detalló: “En la computadora, si empezás a llenarla de datos, después de un rato tenés que comprar más capacidad porque te quedaste sin lugar par guardar cosas nuevas. En nuestra mente pasa algo paradójicamente distinto, y es cómo la manera de aprender es asociando las cosas nuevas con lo que ya sabemos”.

“Cuánto más sabemos, más formas tenemos de asociar esas cosas nuevas que queremos aprender y por lo tanto más podemos aprender. Al revés que las computadoras, cuánto más sabemos más podemos aprender y eso hace que el conocimiento sea exponencial”, manifestó.

VIDA ANCHA

Otro concepto interesante que ha construido Garbulsky a lo largo de sus diversos textos y charlas es el de ensanchar la vida en vez de pensar en una vida extensa. No obstante, durante su adolescencia soñaba con poder vivir mucho porque le encantaba la vida y sentía que no iba a poder hacer todo lo que quería. “Hace unos veinte años me enteré de esta movida dentro de la ciencia, de tratar de entender mejor cómo vivimos, cómo envejecemos y cómo hacer para demorar el envejecimiento ahora: vivir más con mejor salud”, explicó.

Y si bien la idea de ser inmortal -aseguró- lo ilusionó muchísimo, la ilusión no duró demasiado: “Me di cuenta que a pesar que la ciencia avanza en ese campo, no avanza como para que yo lo llegue a ver”. Tras el “bajón” que le generó esta realidad, eso también le sirvió para darse cuenta de que estaba usando el verbo incorrecto para pensar en ese futuro cercano.

“En vez de alargar la vida, lo interesante es ensanchar la vida, por eso entiendo vivirla lo más intensamente posible. Es conocer gente interesante, tener buenos amigos y, en el camino, aprender mucho. Si hacés eso, vas a ser feliz, va a estar mejor la vida mientras la vas viviendo”, aseguró Garbulsky.