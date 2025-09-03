Aldosivi tomó la decisión de cambiar de entrenador en medio del parate por la Fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se está desarrollando en estos momentos y debía actuar rápido. Luego de la salida de Mariano Charlier, esta tarde se haría cargo de la dirección técnica Guillermo Farré con la ilusión de mejorar la situación del equipo en las 9 fechas restantes de campeonato.

No será una tarea sencilla, pero a veces, el reinicio con un nuevo cuerpo técnico renueva las energías y cambia la manera de ver las cosas; pero lo cierto es que el club portuense está apostando por un DT que tiene un muy buen antecedente en la categoría.

En la categoría logró una campaña histórica dirigiendo a Belgrano de Córdoba y devolviendolo a la elite del fútbol argentino. En aquél momento logró 24 triunfos, 7 empates y sólo 5 derrotas a lo largo de la temporada, pero luego en Primera División fue más equilibrado su récord hasta tener que dejar la institución luego de 11 fechas en el 2024 donde ganó un sólo partido, empató 5 y cayó en otros 5.

De ahí, se fue a Sporting Cristal, en Perú, donde llegó ese mismo año y logró el sub-campeonato doméstico (10-4-3 su récord de partidos disputados). Comenzó el 2025 con la intención de pelear bien arriba, pero no pudo completar la temporada con un saldo en ambas competencias (copa internacional incluida) de 3 victorias, 1 empate y 5 caídas.

El plantel está citado hoy para las 14 donde se despedirán de Charlier y su cuerpo técnico, para que luego presenten a Farré.



Ahora tendrá un nuevo desafío en el fútbol argentino y en Primera División teniendo en cuenta que aplicará su experiencia también como jugador en búsqueda de un sprint final que, principalmente le devuelva el gol al equipo marplatense y a partir de ahí, engrose la cosecha de puntos.

