A un día de la tragedia ocurrida en la boca de la albufera de Mar Chiquita, el impacto de lo sucedido sigue latente entre vecinos y veraneantes. El lugar, tradicional punto de encuentro entre el mar y la laguna, amaneció con un clima distinto, atravesado por el recuerdo de lo ocurrido y por los testimonios de quienes estuvieron allí cuando todo cambió en cuestión de minutos.

Eduardo tiene 60 años, vive en Mar Chiquita desde hace casi una década y veranea en la zona desde siempre. Aún conmovido, reconstruyó a El Marplatense lo que presenció mientras se encontraba dentro de la laguna al momento de la repentina crecida.

“Fueron diez minutos donde la laguna subió un metro y medio su nivel. Fue algo muy raro, nunca lo vi”, contó.

Según relató, lo primero que le llamó la atención fueron pequeñas olas que comenzaron a ingresar desde el mar, sin una causa aparente.

“Eran olas como las que puede generar una embarcación, pero no había nada para que eso pasara. Ahí me di cuenta de que algo no estaba bien”.

“Empecé a levantar las cosas porque yo estaba bañándome y entendí que algo raro estaba pasando. Llevo muchos años acá y nunca vi algo igual”.

“La playa quedó descubierta y después todo bajo el agua”

Con el paso de las horas, Eduardo asegura que la imagen no deja de repetirse en su cabeza. Si bien recordó que en otras oportunidades hubo crecidas, remarcó que esta vez fue completamente distinta.

“Por ahí vi otras subidas del nivel del agua, pero ver la playa completamente descubierta y después, de golpe, toda bajo el agua… eso nunca lo vi”.

Ese avance repentino fue el que terminó desencadenando la tragedia que se cobró la vida de Yair Núñez, de 29 años, quien fue arrastrado contra las piedras en medio del violento movimiento del agua.

El silencio del día después

Este martes, la boca de la albufera mostró una postal diferente. Menos gente, miradas atentas y conversaciones en voz baja. Para muchos, el testimonio de quienes estuvieron allí se convierte en la principal forma de entender lo ocurrido.

“Esto es un lugar que conozco desde chico, nunca pensé que podía pasar algo así”, insistió Eduardo.

Mientras avanza la investigación sobre lo sucedido, la comunidad de Mar Chiquita atraviesa horas de conmoción y duelo, marcada por el relato de quienes, como Eduardo, fueron testigos directos de una situación tan inesperada como trágica.