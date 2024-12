“El otro le decía ´matala, matala´, y disparó”, recuerda Valeria del violento robo que sufrió anoche cuando su amiga, Gladis, la dejaba en su vivienda de Punta Mogotes, puntualmente en William Morris al 1200. Seis sujetos dividos en tres motos las golpearon, efectuaron disparos y se llevaron el auto en el que viajaban, un Volkswagen Up blanco.

Disfónica, lo que aclaró que ocurrió debido al momento del robo, Valeria le relató a este medio: “El hecho ocurrió a las 12 de la noche, cuando mi amiga me estaba dejando en mi casa. Estacionó, nos saludamos y vi por el espejo retrovisor que venían tres motos a toda velocidad. Lamentablemente, estamos acostumbrados a que cuando pasa una moto tenemos terror. La población le tiene terror a las motos”.

En ese instante, atinó a decirle a su amiga: “Estamos al horno, arrancá”. Sin embargo, la conductora no alcanzó a escucharla y allí se desarrolló el asalto.

Distinto a lo que ocurre en delitos de este estilo, donde uno no registra detalles porque como suele decirse, “es un segundo”, Valeria sí distinguió particularidades de los ladrones. “Eran tres motos cilindradas, grandes, que valen más que un departamento. No se les veía la cara, sólo tenían los ojos destapados. Y por la forma de hablar, no eran personas que viven en barrios de la periferia”, remarcó.

La primera moto se ubicó frente al auto, desde donde las apuntaron, y las dos restantes una en cada puerta. Los malvivientes bajaron a la conductora del vehículo, la tiraron al asfalto y la apuntaron con un arma, mientras luego repitieron el procedimiento con Valeria.

“Sentí un tiro y pensé que la habían matado. Cuando me tiran al suelo, me dijeron que les diera lo que tenía y se los di. El otro decía ´matala, matala´, y disparó, pero rebotó, o no sé a dónde fue. A las dos nos dispararon”, contó acerca de la angustiante situación que les tocó vivir.

Después, dos de los seis delincuentes se subieron al Volkswagen Up y los otros cuatro huyeron en los rodados.

Y a pesar de que accedió a comentar lo sucedido con El Marplatense, señaló que ni ella ni Gladis están “en condiciones” de hablar en televisión, pero que su objetivo es “que se sepa que en Punta Mogotes ya no se puede salir a la calle”.

“Bajás del colectivo y te roban el celular, estás en la parada y te roban la mochila. A mi hijo le cortaron la cara para llevarse la mochila cuando esperaba el colectivo. Y es así, ya no sabemos qué hacer. Estas motos son siempre las mismas. Siempre creímos lo peor de la Comisaría de Punta Mogotes, hasta han robado enfrente de ellos y no escuchan ni ven nada”, concluyó visiblemente indignada.