En medio del dolor por la muerte de Mateo Adrián Yagame, el joven de 18 años que fue apuñalado en Los Hornos, su abuela realizó una desgarradora publicación y pidió justicia por su nieto. “Fue por un celular de porquería”, lamentó.

El dramático episodio ocurrió este sábado en un kiosco ubicado en la intersección de las calles 76 y 153, en La Plata. Las causas del ataque aún no están claras, pero se cree que todo se dio en medio de una discusión por el robo de un teléfono.

El chico intentó interceder, pero fue brutalmente atacado. Lo apuñalaron en una pierna y el puntazo, profundo, comprometió la arteria femoral. Como pudo, llegó a su casa a pedir ayuda y rápidamente fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Poco después lo derivaron al Hospital San Martín, donde lo operaron de urgencia. Sin embargo, a las horas su situación se complicó y murió.

Además, agregó: “Mateo llegó desangrado al UPA y lo trasladaron de urgencia al San Martín. Lo estabilizaron y entró a quirófano, del cual salió en estado crítico con respirador. Hoy (por ayer) nos informaron que Mateo tenía muerte cerebral y a la hora que había fallecido”, lamentó. Un celular de porquería”, dijo la mujer.

“Mateo trató de defenderse y salió con rumbo hacia su casa y este asesino lo apuñaló por la espalda, a traición y lo traspaso de lado a lado, cortando arterias”, continuó.

Además, agregó: “Mateo llegó desangrado al UPA y lo trasladaron de urgencia al San Martín. Lo estabilizaron y entró a quirófano del cual salió en estado crítico con respirador. Hoy (por ayer) nos informaron que Mateo tenía muerte cerebral y a la hora que había fallecido”, lamentó.

“Tengo fuerza para 100 años más, yo no voy a permitir que esto quede así. Yo no voy a matar a nadie. Solo voy a molestar tanto, tanto, que van a tener que hacer algo. Mateo no va a ser un número de estadísticas. Eso se los puedo jurar”, completó la mujer.

Las autoridades intentaron relevar las cámaras de seguridad municipales y solo encontraron una, pero no guardaba información, ya que solo mostraba imágenes en vivo, según informaron fuentes de la causa a TN.

Al mismo tiempo, realizaron una inspección en el lugar del ataque, donde se comprobó la presencia de manchas de sangre en el piso. Fue así que se solicitó de nuevo la presencia de personal de Policía Científica, ya que en primera instancia se había informado que no había nada.

Todavía intentan determinar quiénes eran los jóvenes que estaban con el atacante, que ya fue identificado. Después de un operativo encubierto, lo encontraron en una casa, intentó escapar y fue detenido.

Pese a ello, lo liberaron por ser menor de edad. En el caso interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº15 de La Plata. Por ahora, la investigación está caratulada como “tentativa de homicidio”, pero se espera que cambie en las próximas horas.

