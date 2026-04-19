En el cuarto trimestre de 2025 la tasa de desocupación en la provincia de Buenos Aires subió al 9,5%, contra el 7,5% del total nacional y el 7,4% que registraba la propia provincia dos años antes. Los datos surgen de un informe del CEPA al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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Desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, la cantidad de trabajadores registrados en el país cayó un 2,85%, lo que equivale a 280.833 puestos. De ese total, 96.243 corresponden a la provincia de Buenos Aires, el 34,3% de la pérdida nacional. La provincia concentra el 38% de la población del país.

El CEPA también señala que el 16,5% de las personas que tienen empleo busca otro trabajo, lo que el informe atribuye a ingresos insuficientes o condiciones laborales precarias. Además, la tasa de actividad y la tasa de empleo cayeron de forma simultánea, un fenómeno que el organismo asocia al desaliento: personas que dejaron de buscar trabajo.

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Jóvenes y jubilados, los más afectados

Entre los 14 y los 29 años, la desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres y el 16,2% en varones en el último trimestre de 2025, con incrementos de 3,4 y 4,7 puntos porcentuales respectivamente desde 2023. El CEPA advierte que la imposibilidad de acceder a un empleo en esa etapa condiciona decisiones como la continuidad educativa, la formación de un hogar y el acceso a una vivienda.

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En materia salarial, el salario real promedio de los trabajadores registrados del sector privado en el Gran Buenos Aires creció apenas un 2,3% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, medido a precios constantes. Si se toma como referencia el índice de precios que el INDEC elaboró pero no publicó, la caída es de 8 puntos porcentuales respecto de noviembre de 2023.

En cuanto a los jubilados, la provincia concentra el 40% del total nacional, casi 2,8 millones de personas. El haber medio bonaerense es de 541.901 pesos, por debajo del promedio nacional de 602.274 pesos y por debajo de dos salarios mínimos.

Fuente: NA