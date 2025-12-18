El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la desocupación en el partido de General Pueyrredon durante el tercer trimestre del año se ubicó en 6,8%. El dato confirma una desaceleración de dos puntos respecto del 8,4% registrado en el mismo tramo de 2024.

El informe detalla también que el 15,9% de la población ocupada se encuentra demandando activamente un segundo empleo, mientras que la subocupación total alcanza el 14,5%, con un 7,8% de subocupados demandantes y un 6,7% de subocupados no demandantes.

Más allá de estos números a la baja, la tasa de desempleo continúa afectando a 23.000 vecinos, mientras que persiste un volumen significativo de trabajadores con inserciones laborales inestables o insuficientes.

Las cifras en General Pueyrredon son levemente superiores a las arrojadas a nivel nacional, donde la desocupación descendió al 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, una baja de tres décimas frente al mismo período del año anterior y de un punto completo respecto del trimestre inmediato previo. El movimiento confirma una mejora en los indicadores generales del mercado laboral, aunque con matices que complejizan la lectura.

En paralelo, el Instituto Argentino de Estadística y Censos informó que el empleo informal creció siete décimas en la comparación interanual. El dato sugiere que parte de la recuperación del empleo se está dando en segmentos de menor calidad, con vínculos laborales más precarios y sin acceso pleno a derechos o protección social.

Fuente: con información de Chequeado.com