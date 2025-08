El economista, docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y ex asesor del Banco Central, Juan Valerdi, analizó el actual contexto económico y cuestionó la política del Gobierno nacional para reducir la inflación. Según su visión, “el descenso de la inflación se logró destruyendo el poder adquisitivo de los salarios”.

En principio, luego de conocerse la inflación de junio, sostuvo: “Comparado con una inflación alta la cifra es positiva, pero comparado con una distribución del ingreso que ha empeorado en los últimos 18 meses notablemente, no es un dato que cambie la realidad para la mayoría”. Y agregó: “Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Este artificio tiene que ver con mantener una inflación artificialmente baja, pero a costa del bienestar general”.

El economista también apuntó contra el efecto real de la baja de precios en algunos sectores: “Que no aumenten los alimentos lleva a que estén menos mal las personas que tienen que comprarlos, pero si sus ingresos se deterioraron, eso explica por qué bajan o suben poco. La gente no puede comprar”.

En esa línea, Valerdi explicó que “los monopolios y oligopolios no dejaron de aumentar por decisión estratégica, sino porque no tienen quién les compre”. A su vez, alertó que incluso los sindicatos más fuertes no podrán recuperar la pérdida sufrida al inicio del gobierno de Javier Milei: “El poder adquisitivo cayó entre un 25 y un 40%. A este ritmo, tal vez en 30 años, cuando seamos Irlanda según Milei, la gente pueda comer dignamente o pagar el alquiler”.

Sobre la política cambiaria, cuestionó los mecanismos actuales de flotación controlada y venta de dólar futuro: “Esa estrategia favorece a quienes tienen contactos en el Banco Central o el Ministerio de Economía. Pero cada vez hay menos dólares disponibles y el contrato futuro no asegura billetes físicos”.

Finalmente, el docente de la UNLP recordó que el cepo cambiario sigue generando incertidumbre para exportadores e importadores, y advirtió que podría repetirse la historia del macrismo: “Así como Macri lo levantó y después lo tuvo que volver a poner, tranquilamente a este Gobierno le puede pasar lo mismo”.