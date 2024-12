En el marco de la generación de balances de fin de año, el sector de la construcción local dialogó con El Marplatense y mencionó como atravesaron y finalizan este 2024. Además expresó su preocupación ante varias construcciones que generaron fuertes polémicas en la ciudad.

Una de ellas fue la obra de la torre de 35 pisos que la constructora IMASA planea llevar a cabo en Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, donde está emplazado el chalet de María Frers de Mahnâ y dos más de valor patrimonial, obras del reconocido ingeniero Alula Baldassarini. El proyecto fue presentado por la empresa Paisajes Urbanos MDP y pretende levantar dos edificios, sin embargo numerosos vecinos mostraron su desacuerdo ante esta iniciativa y eso generó disgustos en el sector constructor.

Sobre esto, el secretario general de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo indicó: "Fue un año en el cual se mantuvieron los puestos de trabajo. Todo el que tenía un oficio, pudo laburar. Se hicieron obras muy importantes como por ejemplo la fábrica de papas fritas en el Parque Industrial, el Coto, que demandaron mucha mano de obra. También hay otras que se encuentran en la mitad de su desarrollo y otras en el 80% así que en ese marco, a principios del 2025 vamos a seguir con estos trabajos".

Y agregó: "Nosotros de igual manera estamos un poco preocupados porque hay obras que nos darían la seguridad de tener pleno empleo en invierno pero resulta que la ciudad es inentendible. Hay gente que viene a invertir y ponen palos en las ruedas por todos lados. Se sabe que nosotros, el sector constructor somos una red de contención social. Trabajamos y no le llevamos problemas a nadie. Somos muchísimos, hay numerosas familias detrás que dependen de esto y si no hay obras, no tenemos trabajo. No somos empleados estatales por lo tanto si no hay laburo, no cobramos".

"También planteamos mucho la situación de la sociedad, de la gente que no entiende que Mar del Plata, la ciudad más importante hablando turísticamente, necesita modernizarse y desarrollarse. Tiene que estar a la altura de las circunstancias con respecto a otras ciudades del mismo ámbito. El futuro no se puede frenar y nosotros somos parte de eso y no queremos sumarnos a las cifras de los desempleados locales, otra cuestión que preocupa muchísimo porque tenemos casi 30 mil personas sin trabajo", mencionó Trujillo.

"Una de las obras que nos mantiene preocupados en cuanto a su desarrollo es la de la zona de la reserva. Uno sale de Mar Chiquita hacia al norte y las casas están hechas sobre la arena. No podemos ir para atrás, aparte eso está alejado del agua, de la línea del Atlántico. Cuando se empezó a construir en el Bosque Peralta Ramos nadie dijo nada. Hay cosas que le faltan al sur, cloacas, agua por red, más luz, más asfaltos y por esas cosas si deberían luchar los vecinos", explicó.

"Ahora viene un desarrollador a darnos laburo, a invertir para mejorar nuestra calidad de vida en Mar del Plata y la turística y tenemos palos en la rueda. No estamos de acuerdo con la idea que tiene esta gente, nosotros queremos laburar respetando lo ecológico pero está todo diseñado para que funcione. Hacen más ruido de lo que tienen que hacer porque han politizado las cosas y así solo terminan mal. Dentro de este lío, se llevan puesto el desarrollo y el trabajo y por eso nosotros vamos a defender la postura", dijo.

"Otro tema, el de la torre de 35 pisos en la zona de Playa Chica. Está a tres cuadras o un poco más del mar por lo tanto no genera un cono de sombra como indica la Ley Ambiental. Hay un par de vecinos a los que le molesta pero la ciudad va cambiando y hay que adaptarse a ello. El desarrollo no se puede parar por el capricho de dos o tres personas. Hay que tranquilizarse y pensar en el bien común de Mar del Plata, no querer pararla", concluyó el referente de UOCRA.