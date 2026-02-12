“El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública”
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó una sesión histórica en la Universidad Nacional del Sur (UNS), que este año cumple 70 años.
La reunión se llevó a cabo en la sala de plenarios del Consejo Superior y contó con la presencia del rector Daniel Vega y la vicerrectora Andrea Castellano. En su mensaje de bienvenida, Vega destacó que la UNS se ubica entre las diez mejores universidades del país y dentro del 10% superior de las 25 mil universidades del mundo en distintos rankings.
Sin embargo, también advirtió sobre el contexto actual: “Estamos atravesando una crisis muy profunda desde lo presupuestario”, señaló, y agradeció que se ponga en valor el rol de la educación pública en el desarrollo local.
Durante la sesión se leyó una declaración en la que el Concejo subrayó que la universidad es “uno de los pilares institucionales, académicos y económicos más relevantes de la ciudad” y que el crecimiento de la región está “profundamente vinculado” a su universidad pública.
La presidenta del cuerpo, Gisela Caputo, remarcó previamente que el aporte de la UNS al producto bruto de Bahía Blanca es significativo y que la formación de estudiantes de toda la región impacta de manera directa en el desarrollo productivo.
La Universidad Nacional del Sur fue creada el 5 de enero de 1956.
Fuente: Dib
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión