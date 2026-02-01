La competencia otorgará clasificación directa al Campeonato Mundial de Trail Running.

El 1 de marzo se desarrollará la segunda edición de Mar del Plata Trail Run “Desafío Sierra de los Difuntos” en el Complejo La Serranita (Ruta 226, kilómetro 24,5). El evento, será sede del Campeonato Nacional Máster de Trail Running y funcionará como selectivo oficial para el Mundial de la especialidad que se realizará en junio en República Checa.

En un hecho inédito para la ciudad, la competencia otorgará clasificación directa al Campeonato Mundial de Trail Running. Los ganadores de cada categoría se consagrarán campeones nacionales y representarán a la Argentina en la máxima cita internacional.

Además, Mar del Plata Trail Run forma parte del programa nacional U20 en la distancia de 12 kilómetros, un sistema de detección de talentos que busca identificar a las futuras figuras del atletismo de montaña.

El evento cuenta con el reconocimiento y aval oficial de las autoridades nacionales correspondientes, y sus circuitos poseen certificación de la Federación Internacional de Atletismo a través de la Federación Internacional de Trail. Las inscripciones se encuentran abiertas en www.mardelplatatrailrun.com.ar para las tres distancias propuestas por la organización: 21, 12 y 6 kilómetros.

Durante el recorrido, los participantes dispondrán de puestos de abastecimiento con agua, bebida isotónica, banana, naranja, maní con sal, mix de frutos secos, gomitas y papas fritas. También habrá banderilleros, personal de seguridad, bomberos, socorristas, personal de marcado y fiscalización, además de veedores oficiales.

Serán premiados los cinco primeros puestos de la clasificación general en todas las modalidades y los tres primeros de cada categoría, en ambas ramas. Las categorías abarcan los siguientes rangos de edad: de 16 a 20 años; 21 a 29; 30 a 34; 35 a 39; 40 a 44; 45 a 49; 50 a 54; 55 a 59; 60 a 64; 65 a 69; 70 a 74; 75 a 79; y 80 años o más.