El Desafío de las Estrellas tendrá a Ledesma partiendo desde la 25° posición
Este domingo se desarrollará una nueva fecha del Turismo Carretera en San Juan Villicun con el Desafío de las Estrellas que conformó la grilla con un sorteo este viernes. Ledesma será 25° y el primer lugar es de Gastón Mazzacane.
El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera comenzó con su actividad el viernes por la noche con el sorteo de las posiciones para la final del domingo, única actividad por los puntos que tendrá el fin de semana en el Autódromo “San Juan Villicum”.
Es una fecha muy particular y el sorteo en el Estadio “Aldo Cantoni” era uno de los puntos más destacados del organigrama. El número 1 fue para Gastón Mazzacane que partirá desde la primera colocación compartiendo la primera fila con Augusto Carinelli.
El marplatense Christian Ledesma sacó la bolilla número 25 y por eso, ocupará ese cajón de la grilla de partida el domingo desde las 12.45. En los primeros entrenamientos de este sábado, el piloto del Pradecon Racing además estuvo en buen ritmo marcando el sexto mejor tiempo de la sesión.
Mientras se siguen preparando para el domingo, cabe destacar que el líder del campeonato y actual campeón defensor, Julián Santero tendrá que salir desde el puesto 36 del clasificador.
El TC tendrá un fin de semana muy especial con una carrera que será verdaderamente impredecible teniendo en cuenta que el ritmo de competencia marcará quienes son los que tienen verdaderas chances de quedarse con la victoria.
Así quedó conformada la grilla después del sorteo
1 Gastón Mazzacane - 2 Augusto Carinelli
3 Martín Vázquez - 4 Marcos Quijada
5 Diego De Carlo - 6 Norberto Fontana
7 Jerónimo Teti - 8 Diego Azar
9 Tobías Martínez - 10 Martín Serrano
11 Alfonso Domenech - 12 Matías Canapino
13 Nicolás Impiombato - 14 Juan Cruz Benvenuti
15 Santiago Álvarez - 16 Matías Jalaf
17 Lautaro De La Iglesia - 18 Juan José Ebarlin
19 Andy Jakos - 20 Nicolás Trosset
21 Emiliano Spataro - 22 Valentín Aguirre
23 Kevin Candela - 24 Elio Craparo
25 Christian Ledesma - 26 Jonatan Castellano
27 Gastón Ferrante - 28 Ignacio Fain
29 Facundo Chapur - 30 Josito Di Palma
31 Jeremías Scialchi - 32 Juan Bautista De Benedictis
33 Juan Martín Trucco - 34 José Manuel Urcera
35 Santiago Mangoni - 36 Julián Santero
37 Agustín Canapino - 38 Nicolás Bonelli
39 Matías Rossi - 40 Marcos Landa
41 Germán Todino - 42 Otto Fritzler
43 Facundo Ardusso - 44 Jeremías Olmedo
45 Mariano Werner - 46 Hernán Palazzo
47 Mauricio Lambiris - 48 Marcelo Agrelo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión