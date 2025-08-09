El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera comenzó con su actividad el viernes por la noche con el sorteo de las posiciones para la final del domingo, única actividad por los puntos que tendrá el fin de semana en el Autódromo “San Juan Villicum”.

Es una fecha muy particular y el sorteo en el Estadio “Aldo Cantoni” era uno de los puntos más destacados del organigrama. El número 1 fue para Gastón Mazzacane que partirá desde la primera colocación compartiendo la primera fila con Augusto Carinelli.

El marplatense Christian Ledesma sacó la bolilla número 25 y por eso, ocupará ese cajón de la grilla de partida el domingo desde las 12.45. En los primeros entrenamientos de este sábado, el piloto del Pradecon Racing además estuvo en buen ritmo marcando el sexto mejor tiempo de la sesión.

Mientras se siguen preparando para el domingo, cabe destacar que el líder del campeonato y actual campeón defensor, Julián Santero tendrá que salir desde el puesto 36 del clasificador.

El TC tendrá un fin de semana muy especial con una carrera que será verdaderamente impredecible teniendo en cuenta que el ritmo de competencia marcará quienes son los que tienen verdaderas chances de quedarse con la victoria.

Así quedó conformada la grilla después del sorteo

1 Gastón Mazzacane - 2 Augusto Carinelli

3 Martín Vázquez - 4 Marcos Quijada

5 Diego De Carlo - 6 Norberto Fontana

7 Jerónimo Teti - 8 Diego Azar

9 Tobías Martínez - 10 Martín Serrano

11 Alfonso Domenech - 12 Matías Canapino

13 Nicolás Impiombato - 14 Juan Cruz Benvenuti

15 Santiago Álvarez - 16 Matías Jalaf

17 Lautaro De La Iglesia - 18 Juan José Ebarlin

19 Andy Jakos - 20 Nicolás Trosset

21 Emiliano Spataro - 22 Valentín Aguirre

23 Kevin Candela - 24 Elio Craparo

25 Christian Ledesma - 26 Jonatan Castellano

27 Gastón Ferrante - 28 Ignacio Fain

29 Facundo Chapur - 30 Josito Di Palma

31 Jeremías Scialchi - 32 Juan Bautista De Benedictis

33 Juan Martín Trucco - 34 José Manuel Urcera

35 Santiago Mangoni - 36 Julián Santero

37 Agustín Canapino - 38 Nicolás Bonelli

39 Matías Rossi - 40 Marcos Landa

41 Germán Todino - 42 Otto Fritzler

43 Facundo Ardusso - 44 Jeremías Olmedo

45 Mariano Werner - 46 Hernán Palazzo

47 Mauricio Lambiris - 48 Marcelo Agrelo