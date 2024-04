En los últimos días, la noticia de un caso autóctono de dengue se viralizó rápidamente, sin embargo a las pocas horas el resultado se desmintió desde la Región Sanitaria VIII, desde donde además indicaron que el dengue llegará tarde o temprano a la ciudad.

"Queremos transmitir cierta seguridad y brindar información sobre como está funcionando todo, inclusive la Región que es lo que a mi me corresponde. De alguna manera se dieron ciertas cuestiones con el caso en particular de Mar del Plata pero lo único que se puede decir es que tanto la Clínica Belgrano como el Municipio, actuaron en forma correcta e hicieron todo lo que tenían que hacer", indicó Santiago González, titular Región Sanitaria VIII en diálogo con El Marplatense.

"El procedimiento que había que seguir en este caso en particular, era chequear la muestra en el laboratorio de referencia de la Provincia, el Materno Infantil y el resultado arrojó un negativo. Eso fue una alegría para todos y el comportamiento de todos los efectores que participaron del tema, fue excelente. En ese sentido están funcionando todos los mecanismos de control y de detección, no solo en Mar del Plata sino en todo los Municipios que pertenecen a la Región", indicó.

Puede interesarte

"El protocolo está funcionando totalmente bien. Lo que ocurre es que hay procedimientos de detección de laboratorios en algunas zonas donde no está en vector, en donde hay que hacer un protocolo determinado. El que determina si es positivo o negativo de dengue, es el laboratorio de referencia, en este caso el Materno Infantil", sumó.

"Desde Zona Sanitaria, todos los Municipios están haciendo lo que tienen que hacer. Entiendo que el tema del dengue, tarde o temprano va a llegar a Mar del Plata porque es irremediable. Esto nos invita a prevenir, reforzar las acciones que tenemos que hacer, no solamente los técnicos sino toda la población en general con el deschatarreo. Desde nuestra parte ya estamos trabajando en aquellos lugares donde ya está el vector", agregó el referente.

Y adhirió que "en los lugares que aún no llegó, tenemos que trabajar muy fuerte con los Municipios porque esto es siempre un trabajo en conjunto con todos los secretarios de salud, con acciones preventivas para evitar que el dengue prolifere".

"Lo que nos dicen los técnicos es que con el frío se reduce mucho la proliferación, pero esto no quiere decir que las larvas no queden latentes durante todo el invierno. Se van a activar seguramente cuando empiecen los primeros calores. Por eso es importante aprovechar el invierno en todos los Municipios donde no está aún, para descacharrar profundamente", mencionó.

"Va a haber casos autóctonos en la ciudad, por eso tenemos que realizar todas las acciones posibles. Por suerte hay mucha comunicación con todos los municipios que forman la Región y estamos haciendo todo el seguimiento necesario para minimizar el dengue", sumó.

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro también emitió un mensaje sobre el tema en donde dijo: “La discusión ya no es sobre si hay o no hay dengue, sino sobre qué tiene que hacer el Municipio para llevar adelante una serie de medidas para que no exista”.

“Puede haber, pero vamos a seguir haciendo lo que corresponde que es fumigar, prevenir, buscar, tener diálogo permanente con todas las áreas de salud, ya sea el ministro de la Provincia, salud de la Nación y la Región Sanitaria VIII”, continuó.

“Este es un problema que tenemos entre todos y continuaremos de la manera que marcan los protocolos que hay que hacer las cosas”, concluyó el edil.