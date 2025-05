Tras la publicación de una denuncia donde se lo acusa de encubrir un presunto ataque contra un trabajador no docente, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata, Fernando Scholtus, rompió el silencio y cuestionó la forma en que fue difundido el caso. “No importa si es verdad o mentira, pero parece que es un todo vale. Estas cosas hay que dejar de naturalizarlas”, afirmó en diálogo con Los datos del día, de Radio Mitre (FM 103.7).

Según medios digitales, un trabajador denunció que sufrió un ataque en el exterior de la facultad, donde le habrían dañado el auto, y acusó a la conducción académica de negarse a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad. Scholtus no negó la existencia del planteo, pero brindó su versión: “Lo que se me planteó es que alguien le había generado un problema con su auto, que le había roto unos neumáticos, y en ese sentido ingresa la denuncia o la solicitud de que se den en las cámaras. Es un tema que ha generado bastantes incomodidades y son temas que los hacen escalar”.

El decano explicó que desde la facultad no se entrega material de videovigilancia sin una autorización legal. “No podemos darle las cámaras a cualquier persona, no importa qué rango tenga. Yo, como autoridad, soy responsable civil y penal por la institución. Siempre lo que hacemos está basado en la Ley de Protección de Datos y si hay alguien que pide una cámara, se eleva para que se inicie un proceso de información sumaria”, detalló.

En esa línea, agregó: “Como facultad no tenemos una asesoría letrada porque es la que permitiría iniciar estos procesos de información sumaria. ¿Qué es lo que hace falta para eso? Que ese asesor legal esté en planta permanente”.

Scholtus, que lleva casi cuatro años al frente de la sede marplatense de la UTN, sugirió que la denuncia podría estar vinculada al contexto electoral interno: “Soy decano nuevo, hace 3 años que estoy en la gestión, justamente se está por cumplir el cuarto y aparte este es año eleccionario, así que eso también te va a dar un poco de información de estas cosas que pasan”.

Por último, criticó la cobertura mediática del caso: “Siempre tratamos de que cualquier cosa que pasa dentro de la facultad se maneje dentro de un marco institucional y jurídico que lo atienda. Independientemente de que haya o no algún tipo de denuncia, lo que creo que no hay son datos contundentes y en eso tenemos que tener la seriedad de manejarnos justamente con datos y precisiones. Sería más que oportuno que ese medio por lo menos se comunicara con las autoridades y diga: ‘Nos llegó esto, ¿qué hay de cierto?’”.