El presidente celebra su cumpleaños este miércoles sin agenda oficial confirmada. Este jueves encabezará en Rosario el acto final de la Libertad Avanza antes de las elecciones legislativas del domingo.

El presidente Javier Milei cumple este miércoles 55 años y lo celebrará con una reunión íntima en la residencia de Olivos, en una jornada sin actividades oficiales programadas.

Según confirmaron fuentes del Gobierno, el mandatario compartirá un almuerzo reducido con su entorno más cercano, antes de viajar mañana a Rosario, donde encabezará el cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

El economista libertario nació el 22 de octubre de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el acto en Rosario, Milei tiene previsto retomar su agenda con definiciones sobre cambios en el Gabinete nacional, en el marco de la segunda mitad de su mandato.

Fuente: NA