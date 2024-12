El preso político cubano José Daniel Ferrer inició el pasado viernes una huelga de hambre en protesta por las “constantes torturas físicas y psicológicas, así como las condiciones infrahumanas” a las que es sometido en la cárcel de Mar Verde, donde se encuentra recluido.

Infobae accedió a un audio del propio Ferrer, quien, en conversación con su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, narra la crítica situación que le toca atravesar tras las rejas y confirma que seguirá la huelga de hambre: “Prefiero morir a rendirme”, señaló.

El mensaje, facilitado a este medio por la Fundación Nacional Cubano Americana, comienza con Ferrer diciendo: “A todos, darles mi agradecimiento, poder transmitirles mi gratitud y que sepan todos también que José Daniel prefiere morir a rendirse. Y que precisamente por esa postura, durante toda mi vida, durante toda mi lucha, es que estoy siendo víctima de toda esta situación y de todos estos ataques, uno tras de otro y de manera creciente”.

Ante esto, su esposa le pregunta: “Eso no lo hemos dejado de decir. ¿Qué tiempo te dieron al teléfono para yo saber?”; a lo que el preso político responde: “Son diez minutos, los que pueden cortar en cualquier momento, porque ese también es otro de los trucos viejos que ellos emplean constantemente”.

“Quiero que rápidamente, antes de que se caiga (la llamada), saber o que le digas a todos los amigos que van a estar escuchando este audio, en qué condiciones está la celda, que te tienen con otros presos y demás... Para que sepan”, le consulta Ortega Tamayo.

En ese momento, Ferrer describió las deplorables condiciones de su calabozo, compartido con otros seis prisioneros en un espacio inadecuado y con problemas graves de higiene. La situación es crítica, con plagas de moscas y chinches que agravan la ya precaria calidad de vida en la prisión. A pesar de esto, el líder de la Unión Patriótica mantiene su firmeza en la huelga de hambre, exigiendo mejoras y la atención que merecen todos los presos políticos en la isla.

“Estamos hacinados seis. El espacio es demasiado pequeño para seis personas. Bien podría ser para cuatro, no para seis. Y, en el otro lugar, ocho. De momento hay dos. Se supone que van a traer seis más en la celda que está al lado”, describió.

Y siguió: “La situación principal que tenemos, y por eso mi insistencia en que el detergente debe pasar... porque la higiene es pésima, encima hay moscas, una plaga de moscas que no te dejan tranquilo durante el día, cuando la luz está encendida -está encendida todo el tiempo-, y de noche el chinche en abundancia también, lo cual implica también fumigar o hacer algo... Y, en cuanto a eso, no hacen absolutamente nada”.

Luego dijo que no se siente bien, pero aseguró que va a resistir. “Se me va acabando el tiempo. Los dejo con un fortísimo abrazo y repitiéndoles que no me siento bien, pero que voy a resistir y voy a continuar la huelga hasta que se solucione esta situación que han creado en mi contra. Y mi solidaridad y mi apoyo a todos los presos políticos que pasan por situaciones similares en todo el país. Y mi condolencia a los familiares de Manuel de Jesús”.

Ferrer recordó al preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, quien murió a principios de mes en el Combinado del Este. Había participado en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021.

En un comunicado, la citada Fundación Nacional Cubano Americana expresó “su más profundo agradecimiento” a todos los que han demostrado su apoyo a José Daniel Ferrer y a todos los presos políticos. “Su valentía y resistencia son una inspiración para todos nosotros en la lucha por los derechos humanos”, indicó.

También hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las naciones democráticas para que se unan en la defensa de los derechos de Ferrer y de todos los cubanos que sufren bajo el régimen opresor. “Es imperativo que se escuchen sus voces y se actúe en consecuencia”, destacó.

Y concluyó: “La lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba continúa; y, con el apoyo de todos, podemos avanzar hacia un futuro donde la dignidad y la justicia sean una realidad para todos los cubanos”.

