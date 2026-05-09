El crucero de expedición MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, arribará este domingo a las Islas Canarias en medio de un fuerte operativo sanitario coordinado entre el Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La embarcación permanece bajo monitoreo tras registrarse varios casos positivos y al menos tres muertes vinculadas al virus.

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Según informaron medios europeos, el barco llegará frente a Tenerife durante la madrugada y permanecerá fondeado mientras se realiza un desembarco controlado de pasajeros y tripulantes. Las autoridades españolas aseguraron que únicamente descenderán las personas necesarias para la repatriación y controles médicos, evitando contacto con la población local.

El caso generó preocupación internacional debido a que el virus detectado sería la cepa Andes, una de las variantes más peligrosas del hantavirus y la única con antecedentes de transmisión entre personas, aunque especialistas remarcaron que el riesgo de una pandemia es bajo.

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La embarcación había partido desde Ushuaia para realizar una travesía por el Atlántico Sur y zonas antárticas. A bordo viajaban cerca de 150 personas de distintas nacionalidades. En los últimos días, distintos países comenzaron seguimientos preventivos de pasajeros y contactos estrechos, mientras continúan las investigaciones epidemiológicas.

En Tenerife, la situación despertó inquietud entre residentes y autoridades locales, que compararon el clima de incertidumbre con los primeros meses de la pandemia de Covid-19. Pese a ello, desde la OMS insistieron en que el escenario “no representa un riesgo de epidemia global”.

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