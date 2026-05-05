El EMDER realizará este sábado 9 la tercera fecha del Circuito Municipal de Atletismo, que en esta oportunidad estará dedicada al Cross Country, una disciplina pensada para niños y niñas de entre 5 y 12 años.

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La actividad se desarrollará en la Pista de Atletismo Justo Román, ubicada en el Parque de los Deportes. La acreditación comenzará a las 8.30, mientras que las competencias iniciarán a las 9.30.

Las pruebas estarán divididas por edades: los chicos de 5 y 6 años correrán 200 metros; los de 7 y 8 años, 300 metros; los de 9 y 10 años, 400 metros; y los de 11 y 12 años, 500 metros.

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Desde la organización remarcaron que cada fecha del calendario es independiente, por lo que también podrán sumarse quienes no hayan participado en las dos primeras jornadas del circuito.

Al finalizar las competencias, se entregarán diplomas de participación, medallas y habrá sorteos entre los presentes. La inscripción debe realizarse a través del enlace bit.ly/CrossCountry2026. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

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