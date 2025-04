El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 del departamento judicial Avellaneda dio a conocer este martes al mediodía el veredicto en el juicio por el asesinato de Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió el 9 de agosto de 2023 luego de ser atacada por motochorros cuando llegaba a la Escuela Almafuerte N.º 60, ubicada en la calle Molinedo al 3200, en la Lanús.

Los imputados, Miguel Ángel Madariaga y Facundo Alejandro Ortiz fueron condenados a prisión perpetua por homicidio criminis causa.

Ambos llegaron al juicio acusados de haber participado activamente en el hecho en el que la menor fue golpeada y arrastrada por el asfalto para sustraerle sus pertenencias. La audiencia de lectura de sentencia había sido convocada para las 12:00 de hoy, martes, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Avellaneda.

El juicio oral se desarrolló en siete jornadas consecutivas ante los jueces Mauricio Blanco, Gustavo Rodríguez y Daniel Canale. Durante los alegatos finales, el fiscal Walter Alfaro solicitó la pena máxima para los acusados. La defensa, por su parte, cuestionó la calificación legal y negó la participación de los imputados en los términos planteados por la acusación.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 de la mañana, cuando Morena se dirigía a clases. De acuerdo con las cámaras de seguridad del lugar, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima. Uno de ellos descendió, le arrebató sus pertenencias y volvió a subir al vehículo para escapar. En la maniobra, la menor cayó al piso y quedó sentada sobre el asfalto, sin poder reincorporarse.

Pocos minutos después del ataque, una madre que se encontraba en la zona asistió a la niña y alertó al personal de la escuela. En diálogo con Infobae, una de las personas que la asistió relató: “Una mamá me vio llegar y me dijo: ‘¡Vos sos enfermera, vení!‘. Me avisó que había una nena descompensada. Pensé que era por los nervios. Cuando la vi, estaba acostada en un pupitre, inconsciente. La bajé al piso e intenté hacerle RCP. No hubo reacción. Luego llegó la ambulancia, intentaron reanimarla con un desfibrilador, pero siguió sin responder”.

Morena fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció poco después como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. La autopsia realizada en la morgue de Lomas de Zamora determinó que la causa de muerte fue una hemorragia interna, producida por un fuerte golpe en el abdomen.

En las primeras horas de la investigación, la policía detuvo a Miguel Ángel Madariaga y a su hermano Darío Ángel Madariaga, ambos con antecedentes penales. Sin embargo, Darío fue liberado días después tras la aparición de testigos e informantes que aseguraron que el segundo participante del robo fue Facundo Alejandro Ortiz. Según informaron fuentes judiciales al medio Infobae, Ortiz “borró todas sus redes sociales” tras la emisión de la orden de captura, y fue localizado gracias a una fotografía de su DNI.

Los tres sospechosos —Miguel Ángel Madariaga, Darío Madariaga y Ortiz— serían parte de una banda con antecedentes por robos violentos en la zona de Villa Caraza. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la policía bonaerense indicaron que se trataba de un grupo delictivo conocido, integrado también por menores de edad y personas con problemas de adicciones.

El crimen de Morena provocó una fuerte conmoción en la comunidad y derivó en incidentes frente a la Comisaría 5° de Lanús, donde vecinos del barrio se manifestaron y arrojaron piedras en protesta tras conocerse las detenciones iniciales. La fiscal de la UFI N°7 de Lanús, Silvia Bussano, encabezó la investigación en su etapa preliminar.

