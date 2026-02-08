El caso por el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido el 18 de diciembre de 2025 en Santa Fe, tuvo un avance relevante en relación con la situación de los dos menores de 14 años que participaron del crimen y que, por su edad, no pueden ser imputados.

Ads

En una audiencia multipropósito realizada en Tribunales, se acordó un marco de protección integral que permitiría, eventualmente, que declaren como testigos.

Del encuentro participaron la querella, la fiscalía, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. El acuerdo contempla dos objetivos centrales: garantizar la protección y el acompañamiento de los adolescentes, y preservar la posibilidad de que sean citados a declarar en el futuro, bajo un régimen similar al de testigos protegidos.

Ads

Puede interesarte

Según se informó, la medida incluye la relocalización de los menores en un lugar confidencial del país, su escolarización bajo modalidad virtual y el resguardo de su identidad. La declaración, de concretarse, se realizaría mediante Cámara Gesell, con el objetivo de evitar su revictimización y asegurar la validez del testimonio.

La causa mantiene imputada a una adolescente de 16 años, acusada de homicidio triplemente calificado, y a su madre, Nadia Ivón Juárez, de 41 años, quien permanece detenida con prisión preventiva por participación secundaria. Sin embargo, la investigación no descarta que el rol de la mujer haya sido más determinante, lo que podría agravar su situación procesal.

Ads

Las imágenes de cámaras de seguridad y un video que registró el crimen constituyen pruebas centrales del expediente. De acuerdo a la reconstrucción judicial, la madre habría tenido conocimiento del ataque y habría intervenido en las acciones posteriores al asesinato, incluyendo el descarte de pruebas.

Mientras avanza la investigación, la Justicia busca completar el análisis de los teléfonos secuestrados, que podrían aportar información clave sobre el móvil del crimen y la participación de cada uno de los involucrados

Fuente: Infobae