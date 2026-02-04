Un grupo de vecinos de Mar del Plata presentó un pedido de informes ante el Concejo Deliberante para conocer las causas y plazos de reparación del crematorio municipal del Cementerio Parque, que lleva más de tres años sin funcionar, obligando a las familias a recurrir a prestadores privados para realizar cremaciones.

La iniciativa fue formalizada por Pablo Bella, quien argumentó que el prolongado cierre del horno crematorio (servicio público esencial para la comunidad) impacta directamente en los costos y en la posibilidad de respetar la voluntad de las personas fallecidas. Según la nota presentada, la falta de servicio público no solo genera un gasto adicional para las familias, sino que beneficia indirectamente a empresas privadas ante la ausencia de alternativas municipales.

En el pedido, Bella solicita que el Departamento Ejecutivo informe detalladamente el estado actual del crematorio del Cementerio Parque, las causas técnicas, administrativas y presupuestarias que imposibilitan su normal funcionamiento, y si existe un plan concreto, con plazos y partidas presupuestarias asignadas, para su rehabilitación.

Además, se requirió que se precise cuál es la dependencia municipal responsable de su mantenimiento y control, y si hay antecedentes vinculados a pedidos de informes previos o actuaciones administrativas relacionadas.

Hasta el momento, no se conocen plazos concretos para la restitución del servicio, ni una respuesta oficial por parte del Ejecutivo municipal sobre las obras o acciones a ejecutar para poner en marcha nuevamente el crematorio.

El reclamo de los vecinos se suma a un debate más amplio sobre la transparencia, la equidad en el acceso a servicios públicos y la responsabilidad del Estado local en garantizar prestaciones básicas para toda la comunidad.