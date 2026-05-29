El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata expresó su rechazo al proyecto denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”, impulsado en el ámbito del Consejo Federal Pesquero, y advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad pesquera local.

Ads

Puede interesarte

La propuesta busca habilitar la transferencia de Cuotas Individuales de Pesca desde la flota fresquera hacia buques congeladores, una posibilidad que generó fuerte preocupación en sindicatos, trabajadores y distintos sectores de la cadena productiva del puerto marplatense.

El posicionamiento fue formalizado mediante la Resolución 20/2026, emitida por el directorio encabezado por Marcos Gutiérrez y consensuada con gremios marítimos y portuarios como SOMU, SUPA, SIMAPE, SOIP, SICONARA, Patrones de Pesca, Dragado y Balizamiento, Guincheros, Unión Ferroviaria y la Federación de Cooperativas FECOOAPORT, entre otros.

Ads

En el documento, el Consorcio expresó su “acompañamiento y solidaridad” con todos los sectores afectados y advirtió que, de avanzar la iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional, “se afectará de manera notable y negativa la posibilidad laboral de las tripulaciones de las embarcaciones fresqueras y de la mano de obra que implica el procesamiento de capturas en plantas industriales de la ciudad”.

“Son 25.000 los puestos de trabajo directos y 75.000 los empleos indirectos que genera el Puerto de Mar del Plata”, señalaron desde el organismo, al tiempo que remarcaron que la medida “pone claramente en peligro la sostenibilidad de la cadena productiva portuaria marplatense”.

Ads

La principal preocupación radica en que los buques congeladores realizan gran parte del procesamiento a bordo, reduciendo significativamente la actividad en tierra y afectando directamente a fileteros, estibadores, operarios de plantas y otros sectores vinculados a la industria pesquera local.

Además, desde el Consorcio alertaron que el proyecto en discusión contempla extender estas modificaciones hasta el año 2039, lo que podría profundizar el impacto económico y social en la ciudad.

El rechazo del ente portuario se suma a las manifestaciones realizadas en los últimos días por sindicatos y trabajadores del sector. Durante un plenario organizado por la CGT en la zona portuaria, referentes gremiales denunciaron que la iniciativa podría concentrar aún más la actividad en manos de grandes grupos empresarios.

Ads

En ese marco, el titular del Simape, Pablo Trueba, cuestionó el alcance de la propuesta y advirtió: “Se va a perder trabajo en todo el puerto”. Además, sostuvo que la medida favorecería una mayor concentración del negocio pesquero en pocas empresas.

Desde el Consorcio también vincularon el debate con el complejo escenario económico que atraviesa la ciudad y el país. Según remarcaron, Mar del Plata registra una tasa de desempleo cercana al 10% y un índice de subocupación del 12,2%, cifras que dejan a casi 100 mil personas en situación laboral vulnerable.

Mientras el proyecto continúa siendo analizado por el Consejo Federal Pesquero, crece la preocupación en el sector pesquero marplatense por el posible impacto que la modificación tendría sobre una de las principales actividades económicas de la ciudad.

