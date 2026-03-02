En un discurso ante la Asamblea Legislativa que combinó autocrítica, defensa de gestión e intensos llamados al cambio, Milei anunció que impulsará 90 paquetes de reformas estructurales durante este año, en lo que definió como un “año calendario de la reforma”.

El presidente explicó que esa cifra se logrará porque “cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales”, que se presentarán de manera mensual ante el Poder Legislativo para su tratamiento y debate. Según el Ejecutivo, estas iniciativas abarcarán una amplia gama de sectores y buscan rediseñar la arquitectura institucional de la llamada nueva Argentina.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es construir un marco legal que acompañe el modelo económico y político impulsado desde diciembre de 2023. Entre los principales ejes que Milei mencionó se encuentran cambios en el sistema impositivo, reformas en educación y justicia, transformación del Código Penal, modificaciones al Código Civil y Comercial, y ajustes a la legislación electoral y de financiamiento de partidos.

Además, el presidente anticipó que buscará profundizar la apertura económica, adecuar el Código Aduanero a los desafíos del comercio global y continuar con la baja progresiva de las retenciones para el agro. También aseguró que presentará iniciativas orientadas a fortalecer al sector productivo y modernizar el Estado para hacerlo más eficiente y competitivo.

Al presentar los 90 paquetes de reformas, Milei instó al Congreso a acompañar lo que definió como “un nuevo capítulo de la historia argentina”, confiado en que la actual composición legislativa es la más propicia para avanzar con cambios estructurales.

En los próximos meses, el debate legislativo se afianzará como el escenario central de la discusión política, con un Ejecutivo presionando por la aprobación de reformas de gran impacto y una oposición que promete resistencia. El desafío ahora es traducir el ambicioso cronograma de Milei en decisiones legislativas concretas y medibles, cuyos efectos podrían transformar el rumbo político y económico de Argentina.