El proyecto, impulsado por legisladores bonaerenses de la UCR y el PJ, preveía un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, créditos blandos y una moratoria para deudas. La oposición buscaba que esos recursos quedaran garantizados por ley para evitar discrecionalidad presidencial.

Ads

Desde el oficialismo se defendió que los fondos ya fueron enviados mediante decreto. Sin embargo, referentes como Maximiliano Abad y Karina Banfi advirtieron que el decreto no cubre la reconstrucción ni el circuito económico local.

Puede interesarte

El debate se cortó abruptamente cuando el bloque opositor, sin certezas de conseguir votos para otros puntos del temario, se retiró del recinto. Ante la falta de quórum, Martín Menem levantó la sesión.

Ads

A través del decreto 424/2025, el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de ley aprobado por las dos cámaras del Congreso que habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y subsidios para los afectados.

Fuente: Dib

Ads