El Congreso Nacional comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias para debatir un paquete de leyes, donde el foco estará puesto en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei y la modernización laboral.

El inicio de las sesiones extraordinarias será en la misma jornada en la que comienzan sus tareas los legisladores electos el pasado 26 de octubre, y donde el oficialismo tendrá un contexto mas favorable que tendrá la primera minoría en diputados, y y casi triplicará su representación en el Senado ya que pasará de 7 a 20 legisladores.

En la segunda etapa de la gestión de Javier Milei habrá un trabajo conjunto en el oficialismo del Congreso, ya que trabajarán como “un solo equipo” los principales referentes de la LLA, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich.

El Gobierno convocó para debatir en sesiones extraordinarias que se realizará desde este miércoles hasta el 30 de diciembre, los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. y de preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

De todos modos, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles el tratamiento del Presupuesto 2026, que se busca aprobar el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y antes del 30 en el Senado.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández pero ahora con una nueva composición del Parlamento mas favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El esquema diseñado por oficialismo es que este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el lunes y martes.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores dado que tiene 95 diputados.

Por ese motivo, las primeras conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR.PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas ya se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martìn Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.

PRESUPUESTO

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

SENADO

El Senado se prepara para abrir este jueves en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo, según informaron fuentes legislativas.

El bloque de la Libertad Avanza estuvo ultimando ayer los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe armar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

La idea del oficialismo es que mientras avanzan con la negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en diputados, el Senado comience con la discusión de la reforma laboral en la comisión de Trabajo y Previsión Social, aunque para eso primero el Gobierno debe enviar el proyecto al Congreso.

La comisión de Trabajo y Previsión Social tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6 miembros, entre 4 y 5 La Libertad Avanza, y el resto será distribuido entre la UCR, PRO y bloques provinciales.

De esta manera, el oficialismo necesitará cerrar acuerdos para tener el dictamen de mayoría y para lograr su aprobación en el recinto de sesiones, ya que tiene una veintena de los 37 que necesita para obtener el quórum y sancionar esta iniciativa.

El oficialismo tiene 20 senadores -aunque ahora tiene 19 ya que está pendiente la jura de Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde - con lo cual necesita que apoyen el proyecto la decena de senadores de la UCR, 5 del PRO, y al menos dos provinciales.

En ese cuerpo legislativo serán claves los acuerdos con los boques dialoguistas, ya que el oficialismo tiene 20 legisladores, y necesita 17 senadores para aprobar el Presupuesto, por el cual será clave el nivel de acuerdo alcanzado con los gobernadores.

Allí buscará respaldos en la decena de radicales, 5 del PRO y los bloques provinciales de Misiones, Santa Cruz, Chubut, Salta, Tucumán, Neuquén, que pueden aportar 8 legisladores mas, señalaron fuentes parlamentarias.

Fuente: NA